Vandaag vond in Dilbeek 'panna around the world' plaats, een pannatoernooi dat zoveel mogelijk voetballiefhebbers uit Dilbeek en omstreken wil samenbrengen. De winst van het evenement gaat naar vzw Sportaround, een organisatie die jong en oud aan het sporten wil krijgen.

'Panna around the world' brengt voetballiefhebbers uit regio Dilbeek bijeen

Panna is een spectaculaire vorm van voetbal waarbij op een klein veldje met 2 tegen 2 of 1 tegen 1 wordt gespeeld. De bal kan niet buiten omdat er boarding langs het veld staan. “Panna komt eigenlijk van het Surinaams, letterlijk betekent het ‘poortje’,” weet organisator Wietse De Leeuw.

In België is panna nog altijd een vrij onbekende sport. De opkomst voor de eerste editie van 'panna around the world' is dan ook beperkt. Maar de aanwezige voetballers zijn blij dat ze de sport leren kennen. “We spelen allebei voetbal op een groot veld en dan is het wel tof om eens in het klein te spelen,” aldus Vince Dewae en Arno Hessens.

Tweede editie

De eerste editie van ‘panna around the world’ kwam er in het kader van een schoolproject van organisator Wietse De Leeuw. Hij droomt nu al van een tweede editie. “Ik zou graag eens een editie in open lucht organiseren. Na het seizoen bijvoorbeeld, als alle voetbalploegen hun ranking kennen. Het zou super zijn om de teams dan uit te nodigen om hier het pannaduel aan te gaan.”