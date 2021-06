Pepingse supporters schreeuwen Rode Duivels mee naar overwinning

Tijdens het volledige EK zet SK Pepingen-Halle de poorten van de voetbalsite aan de Vroembos in Pepingen open. In een heuse tent met open ruimte is plaats voor 400 supporters. Al zat die tijdens de wedstrijd tegen Rusland nog niet voor de helft vol. Zo’n 70 supporters kwamen opdagen. “Voor ons is het vooral belangrijk dat we mensen die heel dicht bij de club staan kunnen samenbrengen”, zegt clubmanager Jimmy Lelie. “Er zijn heel wat jonge fans aanwezig en dat is leuk. Het is belangrijk dat ze plezier maken en de doelpunten van de Rode Duivels kunnen vieren.”

Bij het vieren van de doelpunten mag er wel niet te uitbundig gevierd worden. Door de coronamaatregelen moet iedereen per vier aan een tafel blijven zitten. Dat is toch even wennen. “Bij een doelpunt zou het bier normaal in de lucht vliegen”, zegt een supporterende Filip. “Laat ons hopen dat we ver geraken in het tornooi en dat we na 1 juli wat meer mogen knallen bij een overwinning van de Belgen.”