Personal trainer Lars Maesfranckx geeft tips om fit te blijven

Wees maar eens sportcoach tijdens deze lockdown waarin sporten amper mag. Ex-basketballer bij Bavi Vilvoorde Lars Maesfranckx uit Halle is personal trainer en kan erover meespreken. Wat is de impact van COVID op zijn beroep?

Als we Lars ontmoeten, moedigt hij Beerselnaar Stef De Greef aan tijdens zijn wekelijkse trainingssessie. Stef is topsporter, één van de beste schermers van België. Het is voorlopig de enige klant die personal trainer Lars mag coachen. “Ik mag alleen topsporters coachen op dit moment, voor de rest ligt alles stil. Mensen mogen nog individueel of in een groep van vier buiten wandelen, lopen of fietsen, maar een coach mag niet meer aanwezig zijn”, zegt Maesfranckx.

Voor Lars is het moeilijk om te slikken, maar hij kan begrip opbrengen voor de beslissing van de regering. Al is dit voor hem wel opnieuw een domper. Na de vorige lockdown zag hij de afspraken in zijn agenda halveren, wellicht omdat mensen bang waren om besmet te geraken. “Mensen houden er wel rekening mee dat wij als personal trainer veel mensen zien tijdens de week. Er is vrij veel contact”, aldus Lars. “Ik ken collega’s die gestopt zijn na de vorige lockdown. Ik doe dit in bijberoep waardoor ik toch wat zekerheid heb.”

Lars wil iedereen blijven aanmoedigen om zoveel mogelijk te sporten en fit te blijven en voor mensen die dat voorlopig niet kunnen bij hun vertrouwde personal trainer, demonstreert hij graag drie oefeningen. Welke dat zijn zie je morgen vanaf 18 uur in een nieuwe uitzending van RINGtv Sport