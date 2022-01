Racetalent Renzo treedt in voetsporen van vader Joël

Voor wie iets van autosport kent doet de naam Uylenbroeck ongetwijfeld een belletje rinkelen. De 19-jarige Renzo uit Buizingen gooide al hoge ogen in het kartingcircuit en deed dat afgelopen seizoen ook in de echte autosport. Renzo erfde de passie voor auto's van papa Joël die in zijn klasse zelf tweevoudig nationaal kampioen is in het Belcar-kampioenschap. Een familie met talent in de autosport dus.

Renzo Uylenbroeck is goed op weg om naam te maken in de autosportwereld. In het prestigieuze Belcar-kampioenschap, de hoogst aangeschreven autosportcompetitie in ons land, verbaasde hij door in zijn eerste jaar één van de sprintklasses op zijn naam te schrijven. Na een korte voetbalcarrière raakt hij op z'n negende bezeten door de kartingsport. “Ik werd verliefd op autosport vanaf het eerste moment dat ik in een kart stapte”, zegt Renzo. “De snelheid, de bochten, enzovoort. Na een tijd begint het allemaal simpel te lijken, maar er komt veel bij kijken.”

Zo vader, zo zoon eigenlijk, want papa Joël is ook al jaren gepassioneerd door autosport en tweevoudig nationaal kampioen in de Belcar. “Ik zag snel dat hij er feeling voor had, maar zijn gedrevenheid is enorm. Ik ben soms jaloers op zijn motivatie”, zegt papa Joël. “Hij heeft capaciteiten om ver te geraken. De droom is zoals iedereen bij wie het in de familie zit, om samen de 24 uur van Zolder te kunnen rijden met 1 wagen. Dat zou de kers op taart zijn.”