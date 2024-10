In de schaduw van het Kasteel van Gaasbeek vond gisteren één van de mooiste joggings in onze regio plaats: de RakkerRun. Het is de oudervereniging van Gemeentelijke Basisschool ’t Rakkertje in Lennik die instaat voor de organisatie. Deelnemers aan de kasteeltrail kunnen kiezen tussen een run van 5 en eentje van 10 km. In totaal kwamen zo'n 500 sportievelingen genieten én afzien.