Regiogenoten aan de slag op BK semi contact

Onder meer Edouard Capelleman uit Beersel, Yarne Valck uit Lembeek en Pieter-Jan Goossens uit Sint-Pieters- Leeuw vochten tijdens het open kampioenschap ook tegen karateka’s uit het buitenland, onder meer uit Oekraïne. Edouard Capelleman verloor het eerste gevecht maar won het tweede, en werd zo derde in z'n categorie. Gezien hij wel de eerste Belg was in de ranking, en kroonde hij zich tot Belgisch Kampioen bij de -60 kilogram. Bij Europees Kampioen Yarne Valck, liep het allemaal veel minder van een leien dakje. De buitenlandse concurrentie bleek te sterk. Valck belandde net naast het podium in de categorie -70 kilogram. In de categorie -75 kg werd hij tweede. Ook Pieter-Jan Goossens greep naast de Belgische titel. “Op zich hebben ze de jongens het er goed vanaf gebracht. Ik ben wel tevreden”, reageert trainster Kate Mintiens. “We weten nu waaraan we nog moeten werken richting EK- en WK-wedstrijden. Het is altijd leuk als we tegen mensen van goed niveau kunnen vechten. Want daar leer je wel het meeste van.” En wat Belgische titels betreft, mag de Oosterse Krijgskunstschool uit Dworp trots zijn. In totaal namen 17 karateka's van de club deel, 5 van hen werden Belgisch kampioen.

