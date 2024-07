Remco Evenepoel pakt eerste gouden medaille voor ons land op de Olympische Spelen

“Het jonge Belgische wonderkind Remco Evenepoel betoverde het publiek door de gouden medaille te winnen. Hij toonde vanaf het begin zijn schitterende vorm, die hij recent al in de Tour de France had bewezen. Remco zette aan ieder tussenpunt de beste tijd neer, kon in de laatste rechte lijn al genieten van zijn overwinning en bewees opnieuw waarom hij als een van de beste wielrenners van zijn generatie wordt gezien,” klinkt het trots bij Team Belgium.

Evenepoel, pas 24 jaar, is de jongste winnaar van de gouden medaille op de Olympische wegtijdrit en verstevigt zijn plaats tussen de grote namen in het wereldwielrennen. “Dit betekent heel veel,” aldus Evenepoel. “Je krijgt maar om de vier jaar zo’n kans op de Olympische Spelen. Het is de laatste titel die ik moest winnen als tijdrijder. Dat kan ik nu ook afvinken.” Volgende zaterdag staat Evenepoel samen met Wout Van Aert, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven aan de start van de Olympische wegrit.