RINGtv Sport blikt terug op 2018

In het eerste deel nemen we onder meer voetbal, boksen en wielrennen onder de loep. Op voetbalvlak hebben we onder meer de promoties van Eppegem en Diegem gehad, maar ook de vreemde degradatie van SK Pepingen-Halle. Na het seizoen sloeg dan ook in onze regio de duivelsgekte in alle hevigheid toe. Ook daar besteden we aandacht aan.



In het boksen hebben we de Steenhuffelse Femke Hermans. 2018 was voor Hermans toch wel de internationale doorbraak. Voor een publiek van 18.000 mensen en live op de Amerikaanse televisie mocht vechten tegen wereldtopper Shields, weinigen hebben het Hermans al voorgedaan.



En wat niemand ooit al heeft voorgedaan, is wat Remco Evenepoel dit jaar gepresteerd heeft. De Belgisch, Europees en wereldkampioen op de weg en in het tijdrijden bij de junioren zag zijn seizoen gisteren tijdens het Sportgala bekroond worden met de prijs van Belofte van het Jaar, net voor Beerselnaar Jonathan Sacoor.