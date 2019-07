Robin Hendrix loopt naar brons op Zomeruniversiade

Robin Hendrix uit Kapelle-op-den-Bos heeft brons veroverd op de Zomeruniversiade in Napoli. Hendrix werd derde op de 5.000 meter en schenkt zo België een derde medaille op het hoogfeest van sportende universiteitsstudenten.

De 24-jarige student architectuur leek lange tijd op weg naar goud op de 5.000 meter, maar werd in de laatste ronde nog voorbijgesneld door drie concurrenten. Hendrix finishte als vierde in iets meer dan 14 minuten, maar de Algerijn El Hocine Zourkane werd nog gediskwalificeerd waardoor Hendrix een plaats mocht opschuiven. Het goud ging naar de Zwitser Jonas Raess, de Fransman Yann Schrub was goed voor zilver.

België sluit de Zomeruniversiade, die tweejaarlijks gehouden wordt, af met drie medailles. Eerder won de Brusselaar Si Mohamed Ketbi zilver in het taekwondo, Leuvenaar Ben Broeders sprong naar brons in het polstokspringen.

Foto: Archief RINGtv