In de tweede provinciale van het voetbal stond dit weekend de eindronde op het programma. Doel is om promotie af te dwingen naar de eerste provinciale. Rode De Hoek ontving Leeuwkens Teralfene. Rode eindigde in de reguliere competitie op de 4de plek, de Leeuwkens op de 5de. Ontdek hier het resultaat van hun match.