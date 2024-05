RSCA Futsal blaast Hoboken weg en zit in halve finale play-offs

Uitblinker Rangel opende de score voor Anderlecht. Via een owngoal, Grello en Kus liep de thuisploeg op amper enkele minuten uit tot 4-0. Hoboken kon voor de rust nog twee keer scoren, paarswit één keer. Rangel maakte nog voor de rust zijn hattrick compleet.

In de tweede helft trok Anderlecht de wedstrijd volledig naar zich toe, kreeg heel wat kansen, maar vergat af te werken. Toch konden Cainan, Kus, Dillien en Rangel – zijn vierde van de avond - de netten doen trillen. In de slotminuten, toen de kwalificatie voor de halve finale al binnen was, kreeg de jeugd wat speelgelegenheid. Het was Bzdak die de 10-2 eindstand vastlegde.

Tegenstander in de halve finale wordt Charleroi of Châtelet. Zij moeten een beslissende derde partij spelen die moet bepalen wie doorstoot.