In de Final Four van de Champions Leaugue neemt RSCA Futsal het in de halve finale op tegen Sporting Lissabon. Daarmee treft RSCA Futsal de winnaar van de editie 2021.

In de andere halve finale staat thuisploeg Palma de Mallorca tegenover het Portugese Benfica. De wedstrijden worden op 5 mei gespeeld, de troosting en finale twee dagen later. Het is de eerste keer dat RSCA Futsal en diens voorganger Halle-Gooik zich kan kwalificeren voor de eindronde van de Champions League. Vorig jaar won RSCA in Kroatië zijn poule in de Eliteronde voor Barcelona.