RSCA Futsal op zoek naar bekerwinst: "Zevende finale van de Beker van België"

Paars-wit tracht de beker van België voor het derde jaar op rij mee te nemen naar de Alfasun Indoor Arena. In de finale treft RSCA voor het eerst de nieuwbakken eersteklasser Standard.

"We kunnen de tegenstander niet langer als een tweedeklasser beschouwen", zegt RSCA-kapitein Grello. "Vermits ze twee weken geleden promoveerden naar eerste nationale. Uiteraard hebben we nog nooit tegen hen gespeeld, maar toch zal Standard geen volkomen onbekende zijn. Mannen als Leo en Dujacquier zijn oude bekenden en doelman Mageren speelde nog bij Halle-Gooik."

Grello heeft natuurlijk wat ervaring om in de weegschaal te leggen. “Zaterdag speel ik mijn zevende finale van de Beker van België, sinds ik in jullie land ben aangekomen. Corona zorgde er twee keer voor dat de beker niet werd uitgereikt. Slechts één keer verloor ik een finale", zegt de kapitein van RSCA Futsal. "In 2016 moesten we in het Gentse Tolhuis het onderspit delven tegen Hasselt. De Limburgers konden toen teren op sterkhouders als Gonzalo, Adnane en Dahbi. Later zouden die drie spelers nog allemaal mijn ploegmaat worden bij Halle-Gooik.”

De bekerfinale wordt afgewerkt in Lommel. De aftrap is voorzien om 19u.