RSCA Futsal pakt tweede landstitel op rij: “Beter doen wordt moeilijk”

RSCA Futsal had geen last van titelkoorts, maar de Antwerpse defensie stond meteen paraat in de openingsfase. Buyl zorgde op corner voor een eerste dreiging van de bezoekers. Paars-wit legde veel intensiteit aan de dag en creëerde gaandeweg meer kansen. Jelovcic kapte zijn man uit, maar zag zijn schot op het doelkader stranden. Uiteindelijk was het toch diezelfde Jelovcic die op een stilstaande fase voor de openingstreffer tekende. In de eerste helft bleef RSCA baas in huis, maar de voorsprong verdubbelen zat er voor de rust niet in.

Na de pauze zorgde Jelovcic, die paarswit na dit seizoen verlaat, dan toch voor de 2-0. Halfweg de tweede helft trapte Tomic op de paal. Rangel was goed gevolgd en zette de 3-0 op het bord. Amper een minuut later bracht El Fakiri echter weer spanning in de partij: 3-1. El Fakiri bleef de gevaarlijkste man bij Antwerpen en zag zijn afstandschot op de paal gaan. Luttele seconden later was het prijs aan de overkant. Grello en Tomic knutselden de aanval in elkaar, Dillien was het uitverkoren eindstation. De afscheidnemende Tomic legde finaal nog een vijfde paars-witte treffer in het mandje.

Voor RSCA Futsal is het de tweede titel, voorganger Halle-Gooik pakte er zes. “We hebben al drie jaar niet verloren in eigen competitie”, zegt voorzitter Martin Baert. “Beter doen kan eigenlijk niet, behalve op Europees vlak dan. Final 4 is misschien iets te hoog gegrepen voor ons, maar we moeten ze wel het vuur aan de schenen leggen.” Manager Lieven Baert zal dan wel een nieuw team moeten bouwen, want met Cristiano, Tomic en Jelovcic verlaten enkele sterkhouders de club. “Ik heb het er moeilijk. Het is jammer dat ze vertrekken, want het zijn jongens waar ik heel aan gehecht ben.”