RSCA Futsal richting halve finale Beker van België

Rentree Dillien

Beide ploegen begonnen in overdrive, maar paars-wit kwam het snelst op voorsprong. Cainan en Grello speelden de tegenaanval perfect uit, waarna Cainan afwerkte. RSCA hield de druk hoog en duwde de Sinjoren achteruit.

Cainan bleef veruit de gevaarlijkste man bij Anderlecht. Halfweg de eerste helft verdubbelde RSCA de score via Rangel (0-2). Amper een minuut later legde Cainan de match in een beslissende plooi met zijn tweede treffer van de avond. Steven Dillien – in zijn eerste minuten na zijn blessure – zette Raul met een fabuleuze pass op weg naar de 0-4.

Luttele seconden later tekende Grello voor een vijfde treffer. Een fenomenaal RSCA zette in amper dertien minuten de forfaitcijfers op het bord. Antwerpen moest de kelk tot op de bodem ledigen. Dillien luisterde zijn retour op met een doelpunt (0-6). "Ik ben vooral blij dat ik gezond ben en speel", zei Dillien achteraf. Vanop de penaltystip kon Bouzambou milderen tot 1-6.

Man minder

Ook na de rust loste Anderlecht haar grip op de wedstrijd niet. Na anderhalve minuut ramde Rangel de 1-7 in het dak van het doel. Paars-wit denderde voort richting de halve finale van de Beker van België. Sababti kon van dichtbij nog voor 2-7 zorgen, maar miste.

Na een tweede gele kaart voor Cainan moest Anderlecht de slotfase nog met een man minder afwerken. Zelfs met een man extra kon Antwerpen amper doelgevaar creëren. Na een avondje eenrichtingsvoetbal won RSCA Futsal verdiend met 2-7.