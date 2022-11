RSCA Futsal staat voor moeilijke klus in Elite Round: “Het beste team van Europa kloppen”

Vandaag vertrekt RSCA Futsal richting Pula in Kroatië voor de Elite Round van de Champions League. Daar treft RSCA thuisploeg Pula, het Roemeense Galati en de Spaanse topploeg Barcelona. Manager Lieven Baert droomt van de Final Four, de laatste ronde van de Europese futsalcompetitie, maar hoe realistisch is dat?

RSCA Futsal tankte afgelopen weekend vertrouwen door met 9-0 Hamme te verslaan. Veel tijd om te rusten is er niet, want deze week speelt het in Kroatië de Elite Round in de Champions League. Het Roemeense Galati lijkt een haalbare kaart, Pula moet dat ook zijn. “Pula is wel een sterk team, de helft van de Kroatische nationale ploeg speelt daar. Bovendien spelen ze thuis, dus het gaat niet makkelijk worden”, zegt manager Lieven Baert. “Maar het is een ploeg van ons niveau. Daar moeten we proberen drie punten tegen te halen.”

Winnen tegen Galati en Pula wordt dus de taak, dan wacht de topploeg Barcelona. De Spanjaaren zijn een vaste kandidaat in de Final Four, in 2020 en 2022 wonnen ze zelfs de Champions League. “Je moet de groep winnen om je te kwalificeren, dus we moeten voorbij Barcelona. Het is heel leuk om tegen hen te spelen, maar we hebben wel de slechtst mogelijke loting. Het blijft de beste ploeg van Europa en misschien wel de wereld”, zegt Baert.

