RSCA Futsal start woensdag aan de main round, de eerste ronde, van de Champions League. Die wordt gespeeld in de Belleheide in Roosdaal. In een poule van 4 treft paars-wit de kampioenen van Spanje, Oekraïne en Polen. 3 wedstrijden op het scherpst van de snee kondigen zich aan. We blikken vooruit met manager Lieven Baert en speler Steven Dillien.