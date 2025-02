RSCA Futsal toont twee gezichten maar pakt drie punten tegen Herentals

Beide teams tastten elkaar rustig af in een gezapige openingsfase, De match brak open toen Raul zijn duivels ontbond. De Spanjaard lukte twee doelpunten binnen de minuut. Maar de thuisploeg liet zich niet van de wijs brengen. Nauwelijks twee minuten later zette Lakjah de aansluitingstreffer op het bord: 1-2. Daarna kwam er meer evenwicht in de partij. Op de tegenaanval zorgde Sarghini voor de gelijkmaker. Die was op dat moment niet onverdiend. Bij de rust stond het 2-2.

Na de pauze kwam Anderlecht duidelijk scherper voor de dag. Doelman Giovanni spleet de verdediging open met één pass. Grello duwde de 2-3 in een leeg doel. Paarswit duwde meteen door. Edu knalde de 2-4 tegen de touwen. Het Herentalse doelkader hield Anderlecht van een vijfde treffer. Rangel kopte op de lat, Cainan trapte tegen de paal. Paarswit leek alles onder controle te hebben, tot Grello in de fout ging. Sarghini strafte genadeloos af met zijn tweede treffer van de avond: 3-4.

Plots was alle spanning terug. Een verre lob van Edu spatte uiteen op de lat, Sekulic liet de rebound onbegrijpelijk liggen. Zelfs na de aansluitingstreffer was de thuisploeg met een vliegende keeper amper bij machte om uitgespeelde kansen te creëren. Op twee minuten van het einde mochten de boeken toe. Grello en Edu bezorgden RSCA de volle buit in Herentals. Eindverdict 3-6.