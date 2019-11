Rugby Pajot pakt eindelijk eerste overwinning

Rugbyclub Pajot heeft het moeilijk in derde nationale. Voor dit weekend stond Pajot voorlaatste met één schamel puntje. Vanmiddag moesten er thuis tegen Celticabsoluut punten gepakt worden want de laatste twee in de stand zakken.

In hun tweede seizoen in derde nationale konden de Pajotten tot vanmiddag nog niet winnen. "We spelen zeker goede wedstrijden, maar we kunnen het moeilijk afmaken”, zegt trainer Sebastian Roose. Celtic was op papier een haalbare kaart. Beide ploegen hielden elkaar lang in evenwicht, maar het waren de Pajotten die eindelijk met een eerste overwinning aan de haal gingen. Na een erg spannende wedstrijd wonnen ze met het kleinst mogelijke verschil: 14-13.

