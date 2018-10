Ruim 400 deelnemers voor eerste Urban Run in Halle

Ondanks het koude weer waren meer dan 400 lopers present. De meeste deelnemers kijken uit naar het bijzondere parcours en ze willen hun beste beentje voorzetten voor het goede doel.

Opvallend is dat het hele parcours toegankelijk was voor rolstoelgebruikers. Nochtans was het alles behalve een klassiek parcours, met ondermeer een doortocht door verschillende gebouwen zoals de muziekacademie en de bib. Verder was er overal langs het parcours animatie.

Deelnemen was vandaag duidelijk veel belangrijker dan winnen. Voor alle deelnemers en de organisatoren was de eerste Urban Run dan ook een geslaagd initiatief.