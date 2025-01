Sekulic bezorgt RSCA Futsal drie punten in intense klassieker

Moeizaam begin

Na twee minuten viel het licht uit in sportzaal Het Rooi, maar dat lieten de afgereisde RSCA-supporters niet aan hun hart komen. Tussen de lijnen lag het ritme aanvankelijk een pak lager dan in de tribunes. Cainan creëerde het eerste gevaar voor de bezoekers. Aan de overzijde kwam Bouri dichtbij de openingstreffer, maar het was RSCA dat de score opende. Raul onderschepte de bal, trok zijn motor op gang en legde het leer keurig weg in de verste hoek.

Antwerpen kon via Achalhi snel gelijkmaken, al werd de treffer meteen afgekeurd voor een overtreding op doelman Giovanni. Uiteindelijk leek paars-wit toch met een dubbele voorsprong te gaan rusten. Edu poeierde de bal staalhard in de bovenhoek en zorgde zo voor 0-2. Het spel golfde nu vlot heen en weer. Cainan zag de 0-3 uiteenspatten op de lat. Zaaf bracht net voor de rust alsnog spanning in de partij door de aansluitingstreffer binnen te leggen.

Sekulic de verlosser

Na de rust bleef Anderlecht het tempo bepalen. Edu besloot vanuit een scherpe hoek naast. Grello ging op wandel door de Antwerpse defensie, maar ook hij kon doelman Lornoy niet kloppen. Antwerpen teerde op de counter, al bleef concreet gevaar uit. RSCA-doelman Giovanni kwam goed weg met een geel karton, toen hij Bachar onderuit haalde. Het aangename futsal uit de eerste helft was nog amper te bespeuren na de pauze. Op een vrije trap kreeg Rangel de kans om de match in een beslissende plooi te leggen. Zijn schot ging nipt naast. Sekulic besliste 'El Clasico' op drie minuten van het einde.

Die uppercut kwam Antwerpen niet meer te boven. De Sinjoren probeerden het tij nog te keren met een vliegende keeper. Meer dan de aansluitingstreffer, alweer Zaaf, leverde dat niet meer op. Anderlecht keert zo huiswaarts met drie punten.

"Supporters bedanken"

“Iedereen in België spreekt altijd over de duels met Antwerpen. Intussen besef ik al goed dat het hier een ware clasico is", zegt Sekulic na de wedstrijd. "Mijn doelpunt kwam op een heel belangrijk moment. Ik stond al twee, drie weken droog en de sfeer voelde wat oncomfortabel aan na de nederlaag tegen RWDM. Anderlecht was het niet meer gewoon om te verliezen in de competitie. Mijn goal deed enorm veel deugd. Ik wil ook uitdrukkelijk de meegereisde supporters bedanken voor hun vocale steun."