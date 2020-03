SK Leeuw en Brucom Sport fusioneren

SK Leeuw en KV Brucom Sport smelten tegen volgend seizoen samen tot één ploeg. Dat bevestigt het bestuur van SK Leeuw. De nieuwe club krijgt de naam Brucom-Leeuw, de clubkleuren worden rood-geel. Het is de eerste fusie in het Leeuwse voetbal.

SK Leeuw speelt dit seizoen met de A-ploeg in tweede provinciale, de B-ploeg komt net als Brucom Sport uit in vierde provinciale. "Beide clubs hebben elkaar op een sportieve manier gevonden en zijn evenwichtige partners in de fusie. Samen staan we sterker", zegt Dirk Moriau van SK Leeuw. "Onze A-ploeg zal volgend seizoen spelen op het veld in de Lotstraat, de B-ploeg zal op het veld spelen in de Pijnbroekstraat."

De clubs hebben de gemeente Sint-Pieters-Leeuw wel gevraagd om de velden van Brucom te voorzien van avondverlichting. "Het gemeentebestuur staat ook positief tegenover de fusieplannen. De komende maanden wordt alles verder uitgewerkt", aldus Moriau. SK Leeuw telt een 25-tal ploegen, Brucom Sport 5 ploegen. In de gemeente spelen nog drie clubs: FC Negenmanneke, KV Zuun en SK Vlezenbeek. Zij zijn niet betrokken bij de fusie.