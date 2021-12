Slechte start voor FP Halle-Gooik in Champions League

Halle-Gooik begon erg zwak aan de wedstrijd, terwijl Pilzen elke kans die het kreeg wist te verzilveren. Bij de rust stond het al 1-4. Ook in de tweede helft wisten de Pajotten geen vuist te maken. 3-6 was de pijnlijke eindstand. Halle-Gooik zit door de nederlaag in erg slechte papieren om naar de Final Four door te stoten. Donderdag wacht topper Barcelona.