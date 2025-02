Sporthal Jo Baetens krijgt grondige opknapbeurt

De komende maanden vernieuwt de gemeente Lennik onder meer de kleedkamers en douches van de sporthal worden volledig vernieuwd en ook het dak wordt onder handen genomen. Enkele jaren geleden werd al de cafetaria en feestzaal volledig vernieuwd. De gemeente kiest om de huidige sporthal te renoveren in plaats van een nieuwe te bouwen. Het trekt voor de werken zo’n 600.000 euro uit.

“Lennik heeft veel uitdagingen, dus we moeten goed omspringen met onze budgetten. De sporthal op zich is eigenlijk nog meer dan degelijk, al kan ze wel een opknapbeurt gebruiken. Een nieuwe sporthal bouwen behoort niet tot de plannen de komende jaren. We gaan met de middelen die we hebben de huidige in een nieuw jasje steken”, zegt schepen van Sport Johan Limbourg.