Sporting Kampenhout: "We blijven financieel gezond dankzij inspanningen van spelers en staf"

De coronacrisis hakt er stevig in bij clubs uit het amateurvoetbal. De financiële verliezen zijn groot. Voordeel voor de clubs is dat ze geen winstpremies meer moeten betalen, maar dat voelen de spelers dan weer in hun portefeuille. Sommige spelers moeten het met een half of volledig maandloon minder doen. RINGtv Sport legde z’n oor te luister bij Sporting Kampenhout.

De spelers van Sporting Kampenhout krijgen een premie bij een gelijkspel of winst. Ze verdienen daarmee zeker geen extra maandloon, maar het gaat toch om een mooi bedrag. Tot nu toe zijn er al tien competitiewedstrijden weggevallen voor de club uit eerste provinciale en daar zullen er nog bijkomen want de competitie hervat waarschijnlijk ten vroegste na nieuwjaar. Geen wedstrijden betekent geen premies. “Het feit dat we geen premies moeten uitbetalen, is een beetje een redding”, zegt voorzitter van Sporting Kampenhout Andries Vanhoof. “We zijn vorig seizoen met de eerste lockdown heel veel centen kwijtgespeeld door inkomsten die we niet gehad hebben. Het voorjaaris een periode waarin heel veel tornooien gespeeld worden, waarin er nog heel veel festiviteiten gepland waren bij ons op de club en nog een paar stevige thuiswedstrijden.” Daardoor vielen ook de inkomgelden en de opbrengst van de kantine weg. Sporting Kampenhout leed tijdens die drie maanden een inkomstenverlies van ongeveer 78.000 euro. De eersteprovincialer is financieel nog gezond. De spelers en staf dragen hun steentje bij om dat zo te houden. Heel wat van hen lieten hun premies vallen. Ondertussen gaan er stemmen op in de sportwereld om de premies in het amateurvoetbal volledig af te schaffen. “Daar helemaal komaf mee maken, zal moeilijk zijn”, zegt Vanhoof. “Maar over de hoogte van de premies kan er hopelijk gepraat worden. Misschien kan de coronacrisis dat proces wat versnellen.”

