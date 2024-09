Stephex Masters mekka van de paardensport: "Vier van de allerbeste ruiters komen uit onze streek"

Per dag kwamen tussen de 8.000 en de 10.000 mensen kijken naar de jubileumeditie van de Stephex Masters. "We bieden dan ook sport op het allerhoogste niveau, met de allerbeste ruiters ter wereld," zegt Stephan Conter van de Stephex Group.

De Stephex Masters maakt ons land zo mee tot het mekka van de jumpingsport. En daar heeft onze regio een groot aandeel in. Ook als het op ruiters aankomt, met niet in het minst Stephans jongste dochter Emilie. "Hier is het voor haar allemaal begonnen. En intussen is Emilie klaar om tussen de drie grote ruiters te staan. Ook het verhaal van Gilles Thomas is hier begonnen. Emilie en Gilles zijn trouwens naar dezelfde kleuterschool geweest, in Sint-Brixius-Rode. En ook Wim Vermeir komt uit Merchtem. Ongelofelijk dat vier van de beste ruiters ter wereld hier zijn opgegroeid," besluit Conter.