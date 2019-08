Sterk deelnemersveld voor Halse Bikelife-duatlon

Gisteravond vond in Halle de 24ste editie van de Bikelife-duatlon plaats. De Halse duatlon is een van de grootste wedstrijden in België en kan elk jaar rekenen op een sterk deelnemersveld.

Volgens organisator Wietse Deprins, van Endurance sports Halle, zijn er verschillende factoren voor het succesverhaal van de Halse duatlon: "We hebben een lange geschiedenis en een heel mooi parcours. We hebben ook veel publiciteit gevoerd om tot een aantrekkelijk deelnemersveld te komen." Onder meer ex-wereldkampioen triatlon Seppe Odyn en titelverdedigster en Belgisch kampioene Lotte Claes waren van de partij gisteren in Halle. En het was ook uitkijken naar de prestatie van Maurine Ricour, de Halse belofte die in haar thuisstad uiteraard goed voor de dag wou komen.

Een verslag zie je vanavond in onze nieuwsuitzending vanaf 18u.