Stijn Geys nieuwe trainer Londerzeel

Jean-Pierre Van de Velde besloot om op het einde van het seizoen de club te verlaten nadat Londerzeel geen licentieaanvraag indiende voor eerste amateurklasse. Londerzeel won de periodetitel en strijdt in principe voor promotie, maar de club voelt zich daar nog niet klaar voor. "We moesten op zoek naar een vervanger. De keuze viel op de 39-jarige Stijn Geys. Daarmee halen we een jonge en ambitieuze trainer in huis", aldus KSK Londerzeel.

Geys is momenteel aan de slag bij reeksgenoot Duffel, de ploeg die door financiële problemen het seizoen niet afwerkt. Daarvoor was de Mollenaar al trainer bij Witgoor Dessel, Oosterzonen Oosterwijk en Lierse Kempenzonen. KSK Londerzeel staat momenteel op een achtste plaats in het klassement.

Foto: RTV