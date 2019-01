Eind deze maand trekt de nationale damesploeg in het floorball naar het Poolse Gdansk voor de WK-kwalificatieronde. Het floorbaalteam van Strijtem bij Roosdaal levert maar liefst zeven speelsters in de selectie.

Floorball is een mix van ijshockey en zaalhockey en in Strijtem bij Roosdaal zijn ze er bijzonder goed in. De vrouwenploeg is al voor de achtste keer kampioen van België. Maar liefst zeven Strijtemse speelsters trekken volgende maand naar Polen voor de WK-kwalificaties. België neemt het daarin op tegen gastland Polen, Italië, Estland en Tsjechië.

RINGtv-sport blikte vooruit met de speelsters van Strijtem. Het verslag zie je vanavond vanaf 19u30.