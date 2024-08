Tiende editie Stephex Masters start vandaag: "5 dagen jumping op het allerhoogste niveau"

Tijdens de Henders & Hazel Nations Cup gaan negen landenteams de strijd aan. De Belgische ruiters zijn – na 20 jaar zonder Nations Cup overwinning op eigen bodem – gebrand op de overwinning. De concurrentie is groot. Heel wat Olympische medaillewinnaars dingen mee.

Team België

Voor de Henders & Hazel Nations schuiven alle landen telkens 4 combinaties naar voren. Wie dat finaal zal worden, weten we pas op donderdagavond. Maar momenteel beschikken we al wel over een longlist van 5 kanshebbers. Dit jaar zijn dat Niels Bruynseels met Origi VD Vosberg, Olivier Philippaerts met H&M Miro, Jérôme Guery met Careca LS Elite, Pieter Devos met Casual DV Z en de Olympische combinatie Wilm Vermeir en IQ van het Steentje.

De finale beslissing is aan chef d’équipe Peter Weinberg: “Momenteel is het plan dat Niels, Olivier, Wilm en Pieter op vrijdag in actie komen. Ik heb alle vertrouwen in deze ruiters en hun paarden zijn in topvorm. Voor deze landenprijs op eigen bodem heb ik gekozen voor combinaties met stalen zenuwen. En dat zal zeker nodig zijn. Vorig jaar was ons resultaat in de Henders & Hazel Nations Cup eerder teleurstellend. We zijn er absoluut op gebrand om een topprestatie neer te zetten voor de Belgische supporters.”

Olympische reünie

Op slechts enkele weken na de Olympische Spelen komen tijdens de Brussels Stephex Masters verschillende medaillewinnaars weer aan de start op het allerhoogste niveau. Grote concurrentie dus, voor de Belgische ruiters.

Twee leden van het gouden Britse team, Ben Maher en Scott Brash, zakken naar Wolvertem af. Brash brengt trouwens Hello Jefferson mee, het Belgisch gefokte paard (Bernard Mols – Zoersel) dat hem aan de overwinning hielp. Op de lijst voor team Frankrijk vinden we Olivier Perreau en GL Events Dorai d'Aiguilly die in hun thuisland teambrons binnenhaalden. Zwitserland rekent onder andere op de individueel zilveren medaillist, Steve Guerdat.

Daarnaast strijden ook Zweden, Argentinië, Ierland, Nederland en titelverdediger Duitsland (foto’s). Zij brengen dan wel geen eremetaal mee, maar zijn, misschien net daarom, des te gevaarlijk. Peter Weinberg: “Alle deelnemende naties zijn aan een sterk seizoen bezig. Iedereen kan winnen. Maar volgens mij is Zweden een grote kanshebber. Zij zijn al jaren hét team om rekening mee te houden maar lieten het wat afweten op de Olympische Spelen. Ik vermoed dat zij uit zijn op revanche en vol vuur de strijd zullen aanvatten. Daarnaast hou ik ook rekening met Ierland. Ze hebben er dit jaar al een erg sterk en consistent parcours op zitten.”

Supporters

De Henders & Hazel Nations Cup gaat door op vrijdag 30 augustus om 19u45 tijdens de Brussels Stephex Masters in Wolvertem. Iedereen is welkom om volledig gratis van de competitie te komen genieten. Vergeet zeker niet om je vlag mee te brengen om je nationale team mee naar de overwinning te supporteren.

Veel om naar uit te kijken

Naast de Henders & Hazel Nations Cup valt er nog veel meer mooie sport te beleven op de Brussels Stephex Masters. Van woensdag 28 augustus tot en met zondag 1 september wisselen internationale competities voor jonge paarden, beloftevolle ruiters en de absolute wereldtop elkaar af op twee wedstrijdpistes. Naast de landenprijs op vrijdagavond is ook de Rolex Grand Prix Presented by Audi een absoluut hoogtepunt. Die sluit het event op zondagnamiddag 1 september af.