Timothy Van Houtem met ambitie naar WK triatlon

Aan het WK triatlon nemen in totaal 42 profs deel en één van hen is de 34-jarige Timothy Van Houtem uit Roosdaal. Geen meeloper, want vorig jaar werd Timothy nog Europees kampioen. Dat is geen evidente zaak, want Timothy werkt ook nog, deeltijds weliswaar, aan de hogeschool Odisee.

Het circuit van de Ironman staat los van de wedstrijden die de internationale triatlonfederaties organiseren. Daarom zijn de afstanden van de lange afstandstriatlon van Pontevedra korter dan gewoonlijk. Timothy zal in Spanje 3 kilometer zwemmen, 120 kilometer fietsen en 30 kilometer lopen.

Dat betekent niet dat het geen zwaar parcours wordt. Er moeten 2000 hoogtemeters worden overwonnen bij het fietsen en de weersomstandigheden kunnen tegenvallen. Desondanks mikt Timothy op een plaatsje bij de beste 10.