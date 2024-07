Tine combineert topsport met witloofboerderij in Merchtem en trekt naar Olympische Spelen

Als de zevende hemel echt bestaat, dan ligt die voor Tine Magnus de komende weken in Parijs. Want de geboren en getogen Merchtemse vertegenwoordigt ons land op de vierjaarlijkse hoogmis van de sport. “Dat is een droom die uitkomt, een waanzinnig gevoel,” aldus Tine.

De Merchtemse ontdekte de eventingwereld twee jaar geleden en kroonde zich intussen tot Belgisch kampioen. Zo werd ze ook geselecteerd voor het nationale eventingteam. “Dat was niet makkelijk. Na hoogtes komen er altijd laagtes in de paardensport. Maar ik kon ook andere wedstrijden tot een goed einde brengen en zette zo mijn zinnen op de Olympische droom,” zegt Tine.

Witloof

Opvallend, Tine combineert de paardensport met een job in het familiebedrijf in Merchtem. “Wij telen witloof en brengen de groente naar de veiling. We hebben ook zoete en gewone aardappelen,” legt ze uit.

Die dagelijkse job blijft Tine doen. “Omdat ik niet moet leven van mijn sport, kan ik zelf bepaalde beslissingen nemen. Wanneer de ondergrond bijvoorbeeld niet goed is, kan ervoor kiezen om bepaalde wedstrijden niet te rijden.”

Individueel wil Tine de top-25 halen in Parijs. Met het nationale eventingteam mikt ze hoger. “Als team zijn we best sterk, dus we gaan voor dat Olympisch diploma waar iedereen het altijd over heeft. Dat moet haalbaar zijn.”