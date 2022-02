Toptalent Sean Pouedet (18) gooit hoge ogen bij Bavi Vilvoorde

Sean Pouedet (18) startte zijn basketbalcarrière op zesjarige leeftijd bij Machelen-Diegem en op zijn twaalfde maakte hij de overstap naar Bavi. Dat Sean een talent is, bewijst het feit dat hij niet alleen bij Bavi één van de sterkhouders, maar dat hij ook op het hoogste nievau mag aantreden, bij die andere ploeg waar hij aangesloten is: Phoenix Brussels. We volgden Sean twee weken geleden tijdens de match van Bavi tegen Sijsele.

Sean Pouedet, 18 jaar en 1 meter 88 groot, is één de grootste talenten die BAVI Vilvoorde de laatste jaren geproduceerd heeft. Sean is onbetwist titularis bij de Bavianen maar maakt ook al twee seizoenen deel uit van de kern van eersteklasser Phoenix Brussels. Met andere woorden, zijn carrière in de lift. “Ik ben gelukkig met waar mijn carrière nu staat. Ik ben in Vilvoorde titularis en speel er veel minuten. En in Brussel leer ik veel bij op training. Op dat vlak zit het allemaal heel goed”, aldus Pouedet.

Xavier Hoornaert had meteen oog voor het talent van Sean. Hij liet hem op zijn 16de al debuteren in de eerste ploeg van Bavi Vilvoorde. “Het meest indrukwekkende is zijn basketbal-IQ. Voor zijn leeftijd begrijpt hij het spel uitzonderlijk goed”, spreekt Hoornaert vol lof over zijn poulain. “Daarnaast is hij atletisch en kan ook goed verdedigen. Reken daarbij ook zijn shotkwaliteiten en je komt tot een redelijk complete speler. Ondanks zijn jeugdige leeftijd kan hij ook heel goed het tempo van een wedstrijd bepalen.”

Mede dankzij de spelverdeler draait Bavi een uitmuntend seizoen. Conclusie, lang zal Pouedet niet meer in het oranje shirt spelen. Ook al omdat de jongeling droomt van enkele jaren universiteitsbasketbal in de Verenigde Staten, waar veel grote Amerikaanse en Europese talenten klaargestoomd worden voor het grote werk. “Ik denk er eigenlijk al lang aan. Voor mijn ontwikkeling zou het een goede zet zijn. Ik weet nog niet of ik de stap volgend jaar al zet, maar de ambitie is er wel”, besluit Pouedet.