Tweelingzussen Fran en Marth schitteren op WK tumbling: "Dit belooft voor de toekomst"

Na een sterke kwalificatie plaatsen Marth en Fran zich individueel voor de halve finale op zaterdag. Fran kan doorstoten naar de finale en wordt uiteindelijk knap vierde. Ook Marth eindigt in de top 10.

Fran en Marth zijn 21 en brengen naast prima individuele resultaten, ook een bronzen teammedaille mee naar huis. Vrijdag springt het Belgische meisjesteam naar de derde plaats tijdens de teamfinale. Het is nog maar de tweede keer dat België een medaille kan pakken in een teamfinale tumbling op een WK.

Een geslaagd WK tumbling dus met mooie vooruitzichten voor de toekomst.