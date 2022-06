Van Uytvanck pakt achtste WTA-titel

Alison Van Uytvanck moest het in de finale op gras in Gaiba opnemen tegen thuisspeelster Sara Errani. Van Uytvanck won de wedstrijd met 6-4 en 6-3. De Grimbergse doet het goed op het gras. In juni won ze ook al het grastornooi in Surbiton. Ze is dus duidelijk klaar voor Wimbledon, dat eind deze maand start.