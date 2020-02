De Assenaar, die sinds oktober het eerste elftal leidde, had de ambitie om te promoveren. Maar eerder deze maand besliste het bestuur om geen licentie aan te vragen voor eerste amateurklasse omdat de club daarvoor zowel financieel als sportief niet klaar is. SK Londerzeel heeft wel een ticket beet voor de eindronde. De club hoopt later deze week uitsluitsel te krijgen of ze die al dan niet moet spelen.