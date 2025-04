Vebruggen blikt vooruit naar marathon op EK Running: "Support doet deugd"

Het wordt een historisch weekend. Voor het eerst lopen beroepsatleten en hardloopliefhebbers samen. Op het programma staan de tien kilometer, de halve marathon en de marathon.

Voor de marathon is het uitkijken naar regiogenoot Hanne Verbruggen. Zij keert terug na een vervelende periode. "De bedoeling was om de voorbereiding iets langer te maken dan anders. Vooral door langere duurlopen te doen, maar op 19 februari heb ik een pijnlijke val gemaakt", zegt Verbruggen. "Die val heeft me zeker drie weken aan de kant gehouden, ik heb een kaakbeenbreuk eraan opgelopen en dan ook twee barsten."

Toch maakt Verbruggen zich niet al te veel zorgen. "Het is eigenlijk mijn tiende marathon dus ik kan wel wat teren op mijn ervaring", zegt Verbruggen. "Ook de basis zit wel goed. Natuurlijk, het is en blijft een marathon en het is en blijft een kampioenschap. Alles is mogelijk. Dus we gaan er gewoon het beste van maken." Bovendien heeft Verbruggen een thuisvoordeel. Ze heeft het parcours al verkend en rekent op heel wat steun zondag. "Het doet wel enorm veel deugd die support. Het geeft echt een boost. Je wil niet laten zien dat je moe bent", aldus Verbruggen.

28.000 mensen hebben zich ingeschreven. Behalve Verbruggen doen er nog enkele toppers mee uit onze regio. Isaac Kimeli is een van de favorieten voor de tien kilometer en Simon Debognies mikt op een plaats in de top acht op de halve marathon.