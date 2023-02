Vijf regiogenoten krijgen topsportcontract

Dankzij de topsportcontracten kunnen atleten zich voorbereiden voor de komende Zomerspelen in Parijs en Winterspelen in Milaan. Dat is belangrijk zodat atleten zich volledig kunnen focussen op hun sport.

Vlaanderen investeert nu jaarlijks 28 miljoen euro in topsport. Daar komt nog eens 10 miljoen euro bij aan topsportinfrastructuur. Vlaanderen scoort trouwens goed op de Olympische topsportindex. Sinds 2014 verdrievoudigde het Vlaams puntentotaal van 353 punten naar 1.061 punten eind vorig jaar.

De vijf regiogenoten die een contract krijgen

1. Bryan De Valck - 3x3 basketbal - Grimbergen

2. Noor Vidts - atletiek - Vilvoorde

3. Marlies Janssens - volleybal - Dilbeek

4. Jonathan Sacoor - atletiek - Beersel

5. Isaac Kimeli - atletiek – Beersel

Opsteker voor Kimeli

Zeker voor atleet Isaac Kimeli is het contract een opsteker. Vorig jaar werd zijn contract niet verlengd en dat kwam hard bij Kimeli. De atleet won in 2021 zilver op het EK indoor en hij maakte een sterk debuut op de 10.000 meter. Op de Olympische Spelen ontgoochelde hij echter met een 18e plaats op de 10.000 meter. Op de 5.000 meter raakte hij niet in de finale en werd hij 17e. Sport Vlaanderen eiste een mondiale top 8.