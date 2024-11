Viktor en huishond Nafi behoren tot de wereldtop in Canicross

Viktor Haine uit Overijse is amper tien jaar en nu al Belgisch kampioen Canicross bij de miniemen. Op het Wereldkampioenschap werd hij samen met zijn trouwe viervoeter Nafi zelfs vijfde. Canicross is een sport waarbij je hardloopt in de natuur terwijl je hond, die via een elastiek aan een heupgordel aan je hangt, naar hartenlust mag trekken.