Vilvoorde voor het eerst gaststad van Belgisch Kampioenschap beachvolleybal

Traditioneel wordt een manche van het Belgian Beachvolley Championship afgewerkt op vier terreinen. Dat is in Vilvoorde een tikkeltje anders. Het toernooi zal plaatsvinden op twee locaties. Het center court en eerste side-court bevinden zich op de Grote Markt, in de schaduw van het stadhuis. Enkele honderden meters verder, aan de Rooseveltlaan worden de twee andere velden opgebouwd.

Dries Koekelkoren, directeur Beachvolleybal voor Volley Vlaanderen is als Vilvoordenaar zeer verheugd met een manche in zijn stad. “Wat velen niet weten, is dat het hart van het Vlaamse en Belgische volleybal in Vilvoorde klopt. Met het EuroVolleyCenter en de Topsportschool Volleybal in de Beneluxlaan, loopt het Belgische talent hier school. Als voormalig professioneel beachvolleyballer ben ik tevens erg blij dat ‘mijn sport’ ook in mijn stad thuiskomt.”

BO Beach Vilvoorde is een nieuwbakken beachvolleybalclub, met als uitvalsbasis het EuroVolleyCenter. In de zomer van 2025 willen ze een brede beachvolleybalwerking oprichten waarbij de sport dichter bij de lokale bevolking wordt gebracht. In aanloop naar het weekend worden er op donderdag en vrijdag al verschillende side-events georganiseerd om de scholen kennis te laten maken met deze urban sport.

Schepen van Sport Moad El Boudaati klinkt zeer tevreden met de komst van het Belgian Beachvolley Championship: "Als schepen van sport ben ik bijzonder blij dat we erin geslaagd zijn om een groots sportief event met bovenlokale uitstraling naar Vilvoorde te halen. Dat is belangrijk voor onze stad en voor haar verdere sportieve ontwikkeling. We willen als stad verder blijven investeren in de volleybalsport en hopen dat we met deze samenwerking een stap in de goede richting zetten. Bovendien zullen er op de EuroVolley-site extra beachvolleyterreinen bijkomen, wat een meerwaarde zal zijn voor de ontwikkeling van een lokale sportclub."