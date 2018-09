Voetbalclub Diegem: 'we zullen moeten stunten'

In tweede amateurklasse A heeft Diegem voorlopig nog geen punten gepakt. De ploeg, die promoveerde uit derde amateurklasse, krijgt zondag Sparta Petegem over de vloer, de zesde in de stand. Een moeilijke opdracht dus.

Na drie wedstrijden in tweede amateurklasse A staat Diegem op een gedeelde laatste plaats. De ploeg, die net gepromoveerd is, verloor dit seizoen al haar wedstrijden en blijft zo achter met een nul op negen. “We wisten dat het een moeilijke reeks zou worden,” zegt aanvoerder van Diegem Pieter Jacobs. “We hadden gehoopt drie punten op negen te hebben, want in onze voorbije twee wedstrijden hadden we eigenlijk wel punten kunnen pakken.”

Volgens trainer Nicolas van Nerom lopen er een aantal zaken fout. “Ik denk aan het gebrek aan ritme, het verschil tussen de tweede en derde klasse pikken we nog niet op,” zegt hij.

Stunten

De wedstrijd van zondag wordt geen gemakkelijke opdracht. Diegem ontvangt dan Sparta Petegem. De Oost-Vlamingen staan zesde met vijf op negen en haalden de laatste drie seizoenen steeds de top vijf in de tweede amateurklasse.

“We zullen toch ergens moeten stunten,” aldus trainer Van Nerom. “We gaan niet verdedigend spelen, de naïviteit moet uit ons spel.”

Diegem hoopt vooral om op het einde van het seizoen niet te degraderen. Als ze zondag een punt pakken, is dat alvast een stap in de goede richting.