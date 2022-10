Voetbalclub Diegem zet tijdelijk activiteiten jeugdafdeling stop

Eind september bleken de nieuwe kunstgrasvelden waarop de jeugd van K Diegem Sport speelt, herschapen te zijn in een oranje vlakte die onbespeelbaar is. Oorzaak zou een chemische reactie zijn van de overvloedige regen op de kunstgrasmatten. Eind oktober kwam het nieuws dat er een oplossing was en de velden snel opnieuw bespeelbaar zouden zijn. Maar volgens het bestuur van Diegem Sport zal de leverancier van de matten pas ten vroegste in de week van 7 november de nodige herstellingswerken komen doen. De club heeft daarom beslist om alle activiteiten van de jeugdafdeling tijdelijk stop te zetten. “De nieuwe kunstgrasvelden zijn in feite nooit bespeelbaar geraakt en een mogelijke oplossing van het probleem wordt voortdurend uitgesteld”, klinkt het bij het bestuur van Diegem Sport. “Op die wijze is de organisatie van het jeugdvoetbal in Diegem met 66 wekelijkse trainingssessies en thuiswedstrijden samen onmogelijk geworden. Tot hier toe werd er met de moed der wanhoop een wekelijkse noodplanning gemaakt maar dat lukt gewoon niet meer. Wedstrijden die met het akkoord van andere clubs en de bond uitgesteld werden, moeten opnieuw uitgesteld worden en dit steeds weer met een onzekere deadline. De dominostenen zijn gevallen, de stekker moet eruit totdat de velden vrijgegeven worden.” Het bestuur neemt die beslissing met veel tegenzin. “Wie Diegem Sport een beetje kent weet hoe ellendig het voor de club is om deze maatregel te moeten nemen. We worden in ons hart geraakt, de jeugdopleiding is de basis van het bestaan van onze club en nu moeten we 350 jeugdspelers en 700 ouders melden dat hun favoriete sport en sociale bezigheid, tijdelijk, geschorst wordt.”