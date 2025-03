Voetbalploegen smelten samen tot Nova Asse-Mollem: “Focussen op jeugd”

De nieuwe club Nova Asse-Mollem zal volgend seizoen aantreden met twee clubs op het provinciale niveau, eentje in tweede en eentje in derde. De bedoeling is dat de ploeg in derde provinciale een wachtkamer zal zijn voor de doorstromende jeugd. De gesprekken over een fusie tussen beide ploegen is al een tijdje aan de gang. “In Groot-Asse willen we levenslang van voetbal kunnen genieten. We willen een voetbalclub zijn die iedereen, ongeacht niveau, de kans biedt om zich sociaal en sportief te ontwikkelen binnen een leuke, kwalitatieve en veilige omgeving”, klinkt het bij de nieuwe fusieclub.