Voetbalscheidsrechter Jelle Schotte: "Arbitreren geeft me energie"

Sinds enkele maanden loopt er in het voetbal een grootschalige campagne om scheidsrechters te rekruteren. De Koninklijke Belgische Voetbalbond, Voetbal Vlaanderen en ACFF slaan de handen in elkaar om zo’n 700 nieuwe scheidsrechters in te lijven via de website ikwordscheidsrechter.be. Jelle Schotte uit Grimbergen was voetbalcoach, maar startte 3 jaar geleden als scheidsrechter.

Het doel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, Voetbal Vlaanderen en ACFF is om de ruim 4.000 refs in ons land uit te breiden tot 5.000. Een van hen is Grimbergenaar Jelle Schotte. Drie jaar geleden stopte Jelle als coach om scheidsrechter te worden. “Ik heb dat wel altijd graag gedaan”, vertelt Jelle. “Toen ik vroeger naar matchen ging, hoopte ik vaak dat er geen scheids was, dan kon ik fluiten. Dat zit in mij die coaching, omgaan met mensen. Ook door mijn job bij de politie.” Scheidsrechter zijn in het voetbal is niet voor doetjes. Toch is het volgens Schotte niet alleen maar kommer en kwel en zijn er veel leuke momenten. “Soms heb je supporters die je een hele wedstrijd staan uit te maken, en die dan na de wedstijd bij mij komen en waar ik een positief gesprek mee kan hebben. Ik heb ook al applaus gehad van supporters van beide ploegen. Dat geeft echt energie en dat is waarvoor je het doet. "