Voor het eerst in vijf jaar organiseert Tribe sprinttriatlon: “Moeilijk om in de regio parcours te bouwen”

Tribe Triatlon Club kiest bewust voor de kortst mogelijke afstand binnen de triatlon. “Het is namelijk erg moeilijk om een plek te vinden in de regio waar je in open water kan zwemmen”, klinkt het bij de organisatie. “Die vonden we wel in de Havendoklaan, maar toen we vervolgens samen met de lokale besturen rond de tafel zaten, bleek het onmogelijk om een fietsparcours te bouwen van meer dan 20 kilometer.”

Tijdens deze sprinttriatlon mikt de organisatie op alle leeftijden, naast de volwassenen hebben ook de jongeren en de kinderen hun eigen wedstrijd. De allerkleinsten fietsen en lopen samen met hun ouders. Zij konden na hun wedstrijd ook nog een handtekening of foto scoren met de Belgian Hammers, dat is ons nationaal gemengd estafetteteam triatlon. Zij verdedigen onze kleuren deze zomer op de Olympische Spelen in Parijs.