VUB-studie: “Financiën en sociale rol van amateurclub in het gedrang door pandemie”

De VUB en ULB bevroegen voor de studie 243 clubs. 9 op de 10 van hen geeft aan dat de coronapandemie een impact heeft op hun financiën. Dat hoeft niet te verbazen, aangezien het merendeel van de clubs de opbrengst uit de kantine als hun voornaamste bron van inkomsten beschouwen. Die moesten tijdens de pandemie gesloten worden en volgen ook nu nog de beperkende maatregelen van de horeca. Verder geeft de studie ook aan dat heel wat clubs het moeilijk hebben om vrijwilligers te vinden en hun sociale rol hebben zien afbrokkelen.

“Amateurvoetbal is diep geworteld in de samenleving. Het zorgt voor verbinding met de bevolking. Het is dan ook logisch dat covid evenveel impact heeft op het amateurvoetbal als op andere delen van de samenleving”, zegt onderzoeker Emilien Paulis. “De huidige gezondheidscrisis vormt een reëel gevaar voor veel amateurclubs. In de eerste plaats voor hun clubkas, maar bij uitbreiding ook voor hun rol van maatschappelijke integratie.”

De studie toont verder ook aan dat een kwart van de bevraagde voetbalclubs, minstens één ploeg in een jeugdcategorie mist en de helft van de Belgische gemeenten geen vrouwenploeg heeft. Vooral op dat laatste wil Voetbal Vlaanderen de komende maanden en jaren op blijven inzetten.