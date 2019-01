Wat verwacht wielrenner Jürgen Roelandts van 2019?

Voor wielrenner Jürgen Roelandts uit het Dilbeekse Sint-Martens-Bodegem is 2019 het dertiende jaar als prof. In 2018 verliet Roelandts de vertrouwde Lotto-stal en tekende hij bij BMC. Dit jaar rijdt Roelandts voor het Spaanse Movistar. Van waar die overstap en wat mogen we in 2019 van de 33-jarige Dilbekenaar verwachten?

Roelandts kiest voor de Spaanse ploeg Movistar, omdat hij er kansen ziet: “Het is niet echt een ploeg die gericht is op Vlaamse klassiekers, dus ik kan mijn eigen kansen creëren en de jonge Spanjaarden dus wegwijs maken in Vlaanderen.”

Daar draait het om voor Roelandts: een klassieker of semi-klassieker verzilveren. Bij Movistar zal hij opnieuw die kans krijgen. Roelandts wordt er de ploegmaat van onder meer Valverde en Quintana. Of hij naast hen zal mogen schitteren in de grote rondes, is nog niet duidelijk. “De Giro zal ik sowieso niet doen,” zegt Roelandts, “als ik een grote ronde doe, zal het de Ronde van Frankrijk zijn.”

Als Roelandts één grote wens heeft voor 2019 dan is het in goeie gezondheid blijven: “Ik heb al een paar zware blessures gehad, recht blijven op de fiets zou mooi zijn. En misschien ook een wedstrijd winnen.”