Wegen Kester-Gooik en Vansintjan scheiden

Kester-Gooik heeft in onderling overleg de samenwerking met zijn trainer Stef Vansintjan met onmiddellijke ingang stopgezet. De Gooikenaars staan voorlaatste in eerste provinciale. Vansintjan was sinds november 2017 aan de slag bij de club.

In zijn eerste seizoen loodste de Rodenaar Kester-Gooik met een sterke remonte naar een vierde plek in tweede provinciale. Vorig seizoen leidde hij de Pajotten voor het eerst in het bestaan van de club naar eerste provinciale. Daar loopt het dit seizoen minder vlot. Kester-Gooik staat momenteel voorlaatste met amper 11 punten uit 17 matchen. Wie Vansintjan opvolgt is nog niet bekend.

In afwachting van een nieuwe trainer neemt assistent-trainer Danny Vierendeel de taken over. Kester-Gooik wacht zondag een belangrijke wedstrijd in de strijd om de degradatie. Dan moeten de Pajotten op bezoek bij Woluwe-Zaventem, de laatste in de stand.