WK Gravel passeert dit weekend ook in Beersel

Enkele dagen voor het WK Gravel zijn er nog enkele wijzigingen aangebracht aan het parcours. Dat loopt nu ook door een tiental straten in Beersel. De gemeente vraagt begrip voor de plaatselijke verkeershinder die daardoor kan ontstaan. Ook in startplaats Halle zal er heel wat hinder zijn. In de Abdij van Park in Leuven werd vooruitgeblikt naar het WK gravel. Het peloton trekt door het Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud richting Leuven. Aan de start komen heel wat bekende namen, onder wie ook Europees kampioen gravel Jasper Stuyven.