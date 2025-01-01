World Curling Tour in Zemst: derde plaats voor Team België
De World Curling Tour streek dit weekend neer in Zemst. De mannenteams van Zweden, Nederland, Italië, Zwitserland én België streden voor de overwinning op het prestigieuze tornooi. Doel van de Belgen was ook om vertrouwen op te bouwen richting het EK dat eraan komt. Team België, met daarbij Tom Goethals uit Zemst, eindigde derde.
Op de World Curling Tour in Zemst zoekt de Belgische curlingploeg naar de goede vorm, want de trainingen zijn pas recent weer gestart. "Dit is ons tweede toernooi. Vorige week hebben we in Oostenrijk gespeeld en pas de week daarvoor zijn we beginnen trainen, dus we zijn nog vrij nieuw in het seizoen. We pieken naar november, naar het EK in Finland," licht speler Tom Goethals toe.
De Belgische ploeg staat op de 23ste plaats van de wereldranking, niet slecht voor een land waar curling erg niche is en waar de spelers een fulltime job hebben. Toch zit de sport in de lift. "Wij zijn sinds de opening in 2017 zijn we gegroeid van 30 à 40 leden tot 110 spelers. In heel België tellen we zo'n 140 leden, het groeit gestaag," aldus Gery Hermans, tornooidirecteur WCT.
Ambities
Op het vorige EK verloren de Belgen in de kwartfinales van de latere winnaar Denemarken. Nu hopen ze het beter te doen en zo de hoogste Europese divisie te bereiken. Aan ambitie geen gebrek. "Het doel van dit EK is dat we eerste of tweede eindigen, zodat we naar de A-divisie kunnen promoveren om zo naar het WK te gaan. Dat moet mogelijk zijn," vervolgt Goethals.
Het grote doel is de Olympische Spelen van 2030, al moet de ploeg daarvoor eerst in de Europese A-groep geraken en een WK meespelen. "We zijn nu echt wel professioneel bezig, dus dat is het streefdoel," besluit Hermans.