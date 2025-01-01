World Curling Tour in Zemst: derde plaats voor Team België

Op de World Curling Tour in Zemst zoekt de Belgische curlingploeg naar de goede vorm, want de trainingen zijn pas recent weer gestart. "Dit is ons tweede toernooi. Vorige week hebben we in Oostenrijk gespeeld en pas de week daarvoor zijn we beginnen trainen, dus we zijn nog vrij nieuw in het seizoen. We pieken naar november, naar het EK in Finland," licht speler Tom Goethals toe.

De Belgische ploeg staat op de 23ste plaats van de wereldranking, niet slecht voor een land waar curling erg niche is en waar de spelers een fulltime job hebben. Toch zit de sport in de lift. "Wij zijn sinds de opening in 2017 zijn we gegroeid van 30 à 40 leden tot 110 spelers. In heel België tellen we zo'n 140 leden, het groeit gestaag," aldus Gery Hermans, tornooidirecteur WCT.

